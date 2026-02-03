Petardo a Cremona, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo

03 Feb 2026 - 13:37

A seguito dei gravi disordini verificatisi nel corso dell'incontro di Serie A che si è disputato a Cremona il 1° febbraio 2026, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Il provvedimento - si spiega - è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Resta escluso dalle misure l'incontro Milan-Inter dell'8 marzo, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie. 

