Mercato di gennaio finito, chi ha speso di più? Davanti alla Serie A c'è solo la Premier

Ieri sera si è chiusa, un po' in tutto il mondo, la finestra invernale del calciomercato 2026 ed è quindi tempo di bilanci e classifiche. Qual è il campionato che ha speso di più a gennaio? La risposta è piuttosto scontata, anche quest'anno la Premier League si è confermato il torneo più ricco del mondo spendendo oltre 450 milioni di euro e la squadra che ha investito di più è stata il City di Guardiola, che per portare a Manchester Semenyo e gli altri acquisti ha speso quasi 100 milioni.