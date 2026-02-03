Mercato di gennaio finito, chi ha speso di più? Davanti alla Serie A c'è solo la Premier

Calciomercato, i calciatori svincolati: possibili affari a parametro zero
Quello inglese si conferma il campionato più spendaccione, quasi doppiata l'Italia: nessuno ha speso come il City di Guardiola
Ieri sera si è chiusa, un po' in tutto il mondo, la finestra invernale del calciomercato 2026 ed è quindi tempo di bilanci e classifiche. Qual è il campionato che ha speso di più a gennaio? La risposta è piuttosto scontata, anche quest'anno la Premier League si è confermato il torneo più ricco del mondo spendendo oltre 450 milioni di euro e la squadra che ha investito di più è stata il City di Guardiola, che per portare a Manchester Semenyo e gli altri acquisti ha speso quasi 100 milioni.
La sorpresa però è che dietro la ricchissima Premier c'è la nostra Serie A, al secondo posto della classifica con oltre 240 milioni di euro investiti e nettamente davanti agli altri top campionati europei e anche a quello arabo, che in questo ultimo mese di trattative è risultato insolitamente 'fermo' con "solo" 93 milioni di euro spesi.
LA CLASSIFICA
1. Premier League (Inghilterra) 453,2 milioni di euro
2. Serie A (Italia) 243,6
3. Brasilerao (Brasile) 201,6
4. MLS (Stati Uniti d'America) 144,3
5. Ligue 1 (Francia) 105,1
6. Bundesliga (Germania) 96,7
7. Saudi Pro League (Arabia Saudita) 93,1
8. LaLiga (Spagna) 75,6
9. Super Lig (Turchia) 70,5
10. Liga Portugal (Portogallo) 59,5
(Dati Transfermarkt)
