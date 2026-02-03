Roma, Zaragoza si presenta: "È successo tutto all'improvviso. Gasperini? Imparerò molto da lui"

Bryan Zaragoza ha rilasciato le sue prime dichiarazioni giallorosse ai canali ufficiali del club. Il nuovo esterno della Roma si è presentato così: "È successo tutto all'improvviso. Da un giorno all'altro mi hanno informato che c'era questa possibilità e non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma. Voglio essere importante per questo club, vincere titoli e spero che il prossimo anno giocheremo in Champions League. Gasperini? Lo conosco perché l'anno scorso mi piaceva molto come giocava la sua Atalanta, era molto bella da vedere e giocava davvero un bel calcio. Ho voglia di iniziare questa avventura e di scoprire cosa potrà insegnarmi il mister. Mi aiuterà e imparerò molto da lui".