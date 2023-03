Cristiano Ronaldo incontra un bambino colpito dal sisma in Siria

Cristiano Ronaldo ha fatto gol anche fuori dal campo. Dopo aver riempito le porte avversarie di palloni nelle ultime uscite con l'Al Nassr, il fuoriclasse portoghese è stato protagonista di un gesto che ha fatto subito il giro del web. Un bambino siriano, colpito dal sisma in patria, in un video aveva espresso il desiderio di abbracciare il suo idolo e CR7 non si è tirato indietro. La squadra di soccorsi araba che ha aiutato il bambino, Rabeeh Shaheen, lo ha portato a Riyadh facendolo assistere a una partita e abbracciare il campione lusitano.