Cristiano Ronaldo avverte il Manchester United: "Non sono tornato per arrivare sesto"

Negli ultimi giorni tra Inghilterra e Spagna era rimbalzato un certo malessere di Cristiano Ronaldo per la situazione al Manchester United tra lo scarso feeling con Rangnick e il mandato a Mendes di cercare una nuova squadra. Il portoghese, forse per mettere chiarezza, ha deciso di uscire allo scoperto: "Non vogliono arrivare sesto o tra i primi tre in Premier League, sono qui per provare a vincere. Conosco la strada ma non dirò come fare perché non penso sia corretto".