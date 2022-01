Dalla Spagna: Jorge Mendes proporrà Cristiano Ronaldo al Barcellona

DALLA SPAGNA

Il portoghese si sarebbe già pentito del ritorno a Manchester: senza Champions League chiederebbe di cambiare aria

Solo qualche giorno fa in Inghilterra si parlava della delusione di Cristiano Ronaldo, una specie di pentimento nella decisione di tornare al Manchester United. Oggi quelle indiscrezioni trovano conferme in Spagna, ne parla il quotidiano Sport: CR7 è stufo dei Red Devils e ha dato mandato a Jorge Mendes di trovargli una nuova squadra se il club inglese non cambierà marcia in campo, sul mercato e nelle decisioni a livello dirigenziale. Getty Images

L'arrivo di Rangnick non ha portato alla svolta desiderata e comunque non sembra scattato il feeling con il portoghese. Considerando lo stato d'animo di Ronaldo e gli ottimi rapporti tra il suo procuratore e Laporta, non sorprenderebbe - scrive Sport - che tornasse d'attualità un matrimonio tra CR7 e il Barcellona, voce clamorosa che era già girata lo scorso anno.

Ronaldo ha un contratto fino al 2023 ma Xavi ha bisogno di un bomber (non a caso spinge per Morata sin da gennaio): il Barça è una di quelle squadre a cui Mendes proporrà l'attaccante.