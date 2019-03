Cose turche per Cerci, che incubo: fuori squadra e senza stipendio

16/03/2019

Come sono lontani i tempi del "calcio che conta" per Alessio Cerci. L'attaccante italiano, infatti, sta vivendo un vero e proprio incubo in Turchia dove è finito a giocare da questa estate con la maglia dell'Ankaragucu: insieme a Thomas Heurtaux, ex conoscenza della Serie A, non riceve lo stipendio da 7 mesi e dall'1 febbraio è addirittura fuori rosa. I due sono esclusi anche dagli allenamenti e costretti a lavorare a parte. Dopo un'accoglienza da star sono iniziati i problemi a inizio dicembre con la crisi di risultati ed economica per il club che sognava in grande.



Ora i due calciatori hanno deciso di denunciare tutto alla Fifa per cercare una soluzione.