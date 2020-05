Coronavirus, Litmanen è guarito: "Mai stato così male"

LA TESTIMONIANZA

L’incubo di Jari Litmanen è finalmente finito. L'ex attaccante dell'Ajax, probabilmente il miglior giocatore finlandese della storia, ha comunicato di essere guarito dal coronavirus e ha raccontato la sua difficile lotta con la malattia nel podcast di una nota agenzia di scommesse: “Probabilmente non sono mai stato così male" ha detto il 49enne ex Barcellona e Liverpool Coronavirus, tutti gli sportivi positivi Getty Images

"Avevo di tutto, febbre, mal di testa, dolori muscolari e mi mancava il respiro. Fortunatamente il male non è mai stato così grave da costringermi ad andare in ospedale. Non sono state settimane facili”. Per un intero mese infatti l'ex attaccante è rimasto chiuso in casa: “E’ stato molto stancante e, in alcuni casi, davvero dura. Ora cammino e faccio un po’ di bicicletta per recuperare le forze, ma ancora non ci riesco per lunghe distanze. Spero che le cose migliorino presto”.

