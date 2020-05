La ripresa del calcio dopo il coronavirus: tutte le date dei campionati

DOPO LO STOP

Mentre la Serie A attende l'ok per il via libera agli allenamenti di gruppo e spera di ricominciare intorno alla metà di giugno, anche in tutto il resto d'Europa il calcio sta facendo i conti con l'emergenza coronavirus e, d'accordo con medici e politica, le varie federazioni sono al lavoro per un nuovo inizio (alcuni tornei sono già iniziati). Vediamo allora qual è al momento la situazione dei principali campionati europei.

ALBANIA - Si considera di riprendere il 20 maggio

ARMENIA - Si pensa di ripartire il 23 maggio

ANDORRA - In attesa di una decisione ufficiale

AUSTRIA - Si considera di riprendere a fine maggio

AZERBAIJAN - Si pensa di ripartire il 14 maggio

BIELORUSSIA - Campionato iniziato il 19 maggio

BELGIO - La prima a prendere posizione, campionato cancellato: decisione ratificata dopo i rinvii dell'Assemblea

BOSNIA - Si pensa di riprendere a giugno

BULGARIA - Ripartenza tra il 5 e il 12 giugno

CIPRO - Si pensa di ripartire il 9 giugno

CROAZIA - Si pensa di riprendere il 6 giugno

DANIMARCA - Si riparte il 29 maggio

ESTONIA - Inizio fissato per il 19 maggio

FAR OER - Campionato iniziato il 9 maggio

FINLANDIA - Si considera di riprendere a luglio

FRANCIA - Campionato cancellato il 30 aprile, titoli assegnati e retrocessioni ufficializzate. Si riparte nel 2020/21, al netto dei ricorsi.

GALLES - Si pensa di ripartire il 2 giugno

GEORGIA - Ancora nessuna decisione

GERMANIA - Il primo campionato big che svolta: si riparte il 16 maggio, il termine della stagione è fissato per il 27/28 giugno.

GIBILTERRA - Campionato cancellato

GRECIA - Si pensa di riprendere il 6 giugno

KAZAKISTAN - Si torna in campo il 31 maggio

KOSOVO - Si pensa di riprendere il 30 maggio

INGHILTERRA - L'obiettivo è tornare in campo il 9 giugno, si aspetta il sì del governo che è atteso a breve, Ovviamente a porte chiuse

IRLANDA - Inizio previsto prima di luglio

ISLANDA - Si riparte il 13 giugno

ISRAELE - La ripresa il 30 maggio

ITALIA - Obiettivo ripartire a metà giugno, questa potrebbe essere la settimana decisiva: prima il via agli allenamenti di gruppo, poi attenzione al protocollo e alla curva dei contagi.

LETTONIA - Si pensa di ripartire a giugno

LITUANIA - Si riparte il 29 maggio

LUSSEMBURGO - Campionato cancellato

MOLDAVIA - Inizio fissato il 20 giugno

MONTENEGRO - Si riparte il 2 giugno

NORVEGIA - Si ricomincia il 16 giugno

OLANDA - Campionato cancellato senza assegnazione del titolo ma c'è un ricorso dell'Utrecht

POLONIA - Si riparte il 29 maggio

PORTOGALLO - Ripresa fissata per il 30 maggio, la serie B non riprenderà

REPUBBLICA CECA - Si ricomincia il 29 maggio

ROMANIA - Si torna in campo il 5 giugno

RUSSIA - Si pensa di riprendere tra il 21 e il 28 giugno

SCOZIA - I campionati di seconda, terza e quarta divisione sono stati dichiarati chiusi. Si attende la decisione della SPFL sulla Scottish Premiership

SERBIA - Si riprende il 30 maggio

SLOVACCHIA - Si pensa di ripartire a giugno

SLOVENIA - Ancora nessuna decisione

SPAGNA - La Liga ha indicato il 12 giugno come data probabile per il ritorno in campo ma ci sono ancora molti dubbi tra i calciatori. Attenzione anche alle recenti positività.

SVEZIA - Si pensa di riprendere il 14 giugno

SVIZZERA - Si riparte l'8 giugno

TURCHIA - Si riprende il 12 giugno

UCRAINA - Si ricomincia il 28-29 maggio

UNGHERIA - Si riparte il 23 maggio