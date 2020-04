Coronavirus: l'ex Barcellona Rustu Recber dimesso dall'ospedale

CORONAVIRUS

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Rustu Recber. Come riferisce la Cnn turca, l'ex portiere del Barcellona è stato dimesso dopo oltre una settimana in ospedale a Istanbul, dove era stato ricoverato per positività al coronavirus. Dopo momenti difficili in cui il 46enne turco, nominato migliore al mondo nel suo ruolo nel 2003, era apparso in condizioni critiche, negli ultimi giorni i dottori avevano riferito di un suo costante miglioramento.

Rustu, che ha giocato una sola stagione nel Barcellona (2003-2004) e in carriera ha vestito anche le maglie delle due squadre di Istanbul Besiktas e Fenerbahce, era risultato positivo al Covid-19 al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti. La sua scelta di non mettersi inizialmente in quarantena aveva suscitato critiche sui social media.