Coronavirus, Grealish invita i tifosi a stare a casa poi va in un locale e distrugge l'auto

Jack Grealish si candida con forza al ruolo di "bad boy" del calcio inglese. Il 24enne capitano dell'Aston Villa è stato protagonista di un incidente con la sua Range Rover da 90mila euro dopo aver violato i divieti imposti dal governo inglese per la pandemia di Covid-19. Grealish ha predicato bene e razzolato male: poco dopo aver invitato i follower a restare a casa per il bene di tutti, si è recato in un locale. Una festa durata tutta la notte con Grealish che al ritorno ha perso il controllo del mezzo.