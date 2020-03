Coronavirus, Fellaini primo giocatore positivo in Cina

CORONAVIRUS

L'ex Manchester United Marouane Fellaini è il primo calciatore di Chinese Super League positivo al coronavirus. Le autorità cinesi hanno spiegato che il centrocampista dello Shandong Lunenge è stato trovato positivo a un tampone effettuato il 20 marzo, giorno in cui è arrivato in treno a Jinan, provincia cinese di Shandong.

"Cari amici, ho fatto il test per il coronavirus e sono positivo - ha scritto Fellaini su Instagram - Attualmente sono tornato in Cina e sono in cura in ospedale. Posso assicurarvi che va tutto bene. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per la loro cura e attenzione. Seguirò il trattamento e spero di tornare a giocare il prima possibile. Per favore, state a casa".