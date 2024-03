Cori razzisti a Vinicius a Montjuic e al Metropolitano: il Real denuncia alla Procura

LA PRESA DI POSIZIONE

Comunicato dei merengues: denuncia per possibili crimini di odio e discriminazione nei confronti del proprio giocatore

© Getty Images Il Real Madrid ha annunciato in un comunicato ufficiale la presentazione di una denuncia alla Procura in seguito agli insulti a Vinicius allo Stadio Olimpico di Montjuic e al Civitas Metropolitano. Secondo i Blancos, infatti, emergono possibili crimini di odio e discriminazione nei confronti del proprio giocatore, sempre più al centro di queste tristi vicende. Un video sui social mostra un piccolo gruppo di ultras dell'Atletico saltare e intonare il coro "Vinicius scimpanzé". "Spero che abbiate già pensato a come punirli @ChampionsLeague @Uefa. È una triste realtà che accade anche nelle partite in cui non sono coinvolto" aveva commentato il fuoriclasse brasiliano. Anche nel corso della sfida tra Barcellona e Napoli sono stati riportati cori razzisti contro il calciatore.

"Il Real Madrid CF ha presentato una denuncia alla Procura Generale dello Stato contro crimini di odio e discriminazione, per gli insulti razzisti e odiosi rivolti al nostro giocatore Vinicius Junior nelle vicinanze dello stadio Olimpico di Montjuic e dello stadio Metropolitano di Madrid prima di Barcelona-Napoli e Atletico Madrid-Inter, in Champions League.

Il Real Madrid chiede alla Procura di chiedere alle forze di sicurezza le registrazioni esistenti in entrambi i luoghi al fine di identificare gli autori di detti insulti razzisti e di odio.

Il Real Madrid condanna questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio che si sono verificati, purtroppo ripetutamente, contro il nostro giocatore Vinicius Junior. Il nostro club continuerà a lavorare per difendere i valori del calcio e dello sport e rimarrà fermo nella sua lotta per la tolleranza zero di fronte a episodi disgustosi come quelli che continuano a verificarsi negli ultimi tempi".

LA CONDANNA DI VINICIUS