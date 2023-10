Razzismo, ancora insulti a Vinicius: il Siviglia caccia il colpevole dallo stadio

SPAGNA

Un uomo che ha imitato una scimmia è stato subito individuato e segnalato, il brasiliano del Real: "Certe persone vanno punite anche penalmente"

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ancora un episodio di razzismo in Spagna e la vittima è ancora Vinicius Junior. Nella sfida ad alta tensione tra Siviglia e Real Madrid che si è giocata sabato sera al Sanchez Pizjuan un tifoso di casa ha insultato il brasiliano dei Blancos imitando una scimmia ed è stato subito individuato dal servizio di sicurezza del club andaluso e allontanato dallo stadio, oltre a essere stato segnalato alle autorità. Un provvedimento efficace e immediato a cui lo stesso giocatore ha poi dedicato alcuni post sui propri canali social.

"Complimenti al Siviglia per essersi mosso subito e aver sanzionato l'ennesimo triste episodio per il calcio spagnolo - ha scritto il brasiliano postando la foto del colpevole e poi ha aggiunto - Sfortunatamente, ho avuto accesso al video di un altro atto razzista durante la partita, questa volta compiuto da un bambino. Mi dispiace molto che non ci sia nessuno che lo educhi. Investo, e investo molto, nell'istruzione in Brasile per formare cittadini con atteggiamenti diversi da questi. Il volto di quel razzista è finito sui siti web come in varie altre occasioni. Spero che le autorità spagnole facciano la loro parte e cambino la legge una volte per tutte. Queste persone vanno punite anche penalmente. Sarebbe un ottimo primo passo per prepararsi a ospitare la Coppa del Mondo del 2030. Io sono pronto a dare una mano. Scusatemi se sembro ripetitivo ma è l'episodio isolato numero 19 e continuo a contare...".

ANCELOTTI: "SE DICO QUELLO CHE PENSO MI SQUALIFICANO"

"L'ironia è l'unica maniera che possiamo usare per commentare la partita di oggi. Se dico quello che penso mi tocca saltare molte partite". Dopo il pari sul campo del Siviglia Carlo Ancelotti è una furia per l'arbitraggio di De Burgos Bengoetxea: "La cosa che mi preme maggiormente è restare seduto sulla panchina del Real Madrid, motivo per cui meglio evitare sospensioni e quindi non dire quello che penso e utilizzare l'ironia. Credo che l'arbitro abbia fatto una buona partita, ha provato a preservare la salute dei giocatori".

