Coppa di Germania: doppio Lewandowski e Coman, ennesima festa Bayern

25/05/2019

Pochi tatticismi, buon ritmo e nessuna paura del Bayern. Così il Lipisa prova a sorprendere in avvio la squadra di Kovac che per 20 minuti abbondanti non riesce a essere padrona della situazione. Neuer si deve superare con un riflesso mostruoso sul colpo di testa di Poulsen da calcio d’angolo, con il portiere tedesco che riesce a deviare la traiettoria sulla traversa. Konate e Werner spaventano ancora il Bayern che però passa per primo. Al 29’ Alaba arriva sul fondo e crossa indietro, Lewandowski smentisce la fisica e correndo verso il limite dell’area di rigore riesce a girare di testa sul primo palo battendo Gulacsi. Coman e Gnabry vanno vicini al raddoppio già prima dell’intervallo e nella ripresa, dopo un altro super intervento di Neuer su Forsberg, l’ex Juventus mette due gol tra le squadre. Al 78’ riceve palla a sinistra e con il destro la controlla in avanti, prima di incrociare senza lasciare scampo al Lipsia. All’85’ Lewandowski chiude ogni discorso in contropiede battendo in uscita Gulacsi e permettendo così al Bayern di far godere in pieno a Robben e Ribery, entrati nel corso del secondo tempo, gli ultimi minuti ufficiali con la maglia bavarese sulle spalle. A Berlino la festa per Kovac e la sua squadra è davvero completa.