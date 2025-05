Coppa di Francia, vince il Psg: 3-0 al Reims e messaggio all'Inter

Il Psg si libera in tre minuti del Reims, fa doppietta domestica e oltre alla Ligue 1 si porta a casa pure la Coppa di Francia: resta in corsa per il Triplete e avvisa l'Inter a una settimana dalla finale di Champions di Monaco. Al 19', la partita del Parco dei Principi è già ben indirizzata: decisiva la doppietta di Barcola su doppio assist di Doué. Nella prima circostanza, al 16', il classe 2005 segue il perfetto inserimento che porta all'1-0, mentre la doppietta arriva tre minuti dopo sullo stesso asse, ma dopo un'invenzione di Marquinhos: palla poi al centro di Doué per Barcola, che ringrazia e raddoppia. Al 43', invece, l'autore delle due reti veste i panni dell'assist-man: destro sul secondo palo, piatto al volo di Hakimi sotto le gambe del portiere e 3-0 che, di fatto, consegna alla squadra di Luis Enrique la Coppa con un tempo d'anticipo. E, infatti, il tecnico dei parigini fa riposare i big a inizio ripresa in vista dell'Inter: tra il 61' e il 71', infatti, escono Mendes, Vitinha, Doué e Neves. Il match scivola via senza ulteriori sussulti e il Psg può festeggiare il secondo trofeo. Il sogno Triplete è più vivo che mai: all'Inter, a Monaco, il compito di spegnerlo.