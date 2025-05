Il programma dell'Inter: due giorni di riposo, il media day e venerdì la partenza per Monaco

Martedì, mercoledì e giovedì saranno i giorni di preparazione specifica alla finale. Gli analisti avranno già dotato Inzaghi, Farris e Cecchi delle immagini da analizzare sulle caratteristiche dei francesi di Luis Enrique e in quei tre giorni si lavorerà su come andare a prendere il Psg e le uscite per evitare il suo pressing. Venerdì mattina è prevista la partenza per Monaco di Baviera, la rifinitura sul posto e le conferenze stampa di Inzaghi e di alcuni calciatori. Poi parlerà il campo.