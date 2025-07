Milan, l'ex compagno di Modric al Real: "Pintus non credeva ai suoi parametri fisici"

Luka Modric è ormai arrivato alla soglia dei 40 anni ma nonostante ciò il Milan non ha esitato un secondo a investire su di lui: non solo per il talento senza tempo del croato, ma anche per la sua etica professionale. A regalare un retroscena su questo aspetto è Jesus Vallejo, ex difensore del Real Madrid. Lo spagnolo ha parlato così dell'ex 10 blanco in un'intervista ad As: "È un esempio per tutti. Antonio Pintus, il nostro preparatore atletico a Madrid, diceva di non poterci credere quando vedeva Luka allenarsi e gareggiare, le sue capacità fisiche e i parametri che offriva. Diceva che la sua fisiologia era fuori dal comune. Arrivava sempre primo alla Città dello Sport; si è preso molta cura del suo fisico, e non è un caso che abbia raggiunto questa età".