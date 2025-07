Hofmann attacca Xabi Alonso: "Zero comunicazione, non sa gestire il gruppo"

Dopo aver recentemente lasciato il Bayer Leverkusen per il Real Madrid, Xabi Alonso riceve un pesante attacco da un suo ex giocatore. In un'intervista rilasciata al Kölner Stadt-Anzeiger Jonas Hofmann ha parlato del rapporto con il tecnico spagnolo: "Mi aspetto da un allenatore che mi dica chiaramente se c’è qualcosa che non va. Voglio una comunicazione aperta e diretta. Non dovrebbe passare più di due settimane senza che un allenatore scambi qualche parola con i suoi giocatori. Serve per mantenerli motivati e alzare il livello in allenamento".