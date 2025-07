Witsel: "De Bruyne è eccezionale, mi aspetto almeno 10 gol e 15 assist a Napoli"

Axel Witsel, compagno in nazionale di Kevin De Bruyne, ha parlato così della nuova avventura al Napoli del Belga: "Kevin si dovrà adattare a Conte e al Napoli, che gioca diversamente dal City. Ma De Bruyne è un fuoriclasse e si dimostrerà il miglior centrocampista della Serie A. Modric permettendo: Luka vive per il calcio, trascinerà il Milan di Allegri. De Bruyne è eccezionale, mi aspetto almeno 10 gol e 15 assist a Napoli. Con Lukaku non avrà nemmeno bisogno di parlarsi in campo: hanno un gran feeling fin dai primi anni insieme nel Belgio e si intendono al volo, basta uno sguardo". E sul Napoli favorito, risponde così: "Sì. È campione d’Italia in carica, in panchina è guidato da un tecnico esperto e vincente come Conte. Lukaku è una sicurezza e sul mercato si è rinforzato: che colpo De Bruyne, altro che a fine carriera... Sarebbe bello ritrovarmi in Serie A con lui, Rom, Modric, Dzeko", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.