Coppa di Francia: Icardi porta il Psg in semifinale, il Monaco elimina il Lione

Tutto facile per il Psg nei quarti di finale di Coppa di Francia: al Parco dei Principi, infatti, i parigini travolgono 5-0 l'Angers e volano in semifinale. Partita senza storia: apre Icardi al 9', poi l'autogol di Manceau vale il raddoppio nel primo tempo. Nella ripresa, segnano Neymar e ancora l’ex Inter, che con altre due reti firma la sua personale tripletta. Saluta invece il Lione, battuto 2-0 in casa dal Monaco, che passa con Ben Yedder e Volland approfittando dell’inferiorità numerica degli uomini di Rudi Garcia provocata dall’espulsione di Diomande.