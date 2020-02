Coppa del Re: il Villarreal cade a sorpresa nei quarti, 4-2 in casa del Mirandes

Allo stadio Anduva di Miranda de Ebro il Villarreal di Calleja perde 4-2 con il Mirandes, ultima squadra di seconda divisione rimasta in Coppa del Re. Al 17’ azione personale di Aias che fa 1-0, punizione di Ontiveros per il pareggio (32’), al 48’ rigore realizzato da Merquelanz. Al 56’ Cazorla segna il 2-2 ancora dal dischetto. Due minuti dopo Onaindia porta avanti i suoi, chiude la sfida Sanchez in contropiede al 92’.