Coppa del Re: Depay regala la semifinale all'Atletico Madrid  

COPPA DEL RE

Al Wanda Metropolitano i colchoneros battono 1-0 il Siviglia: decide l'olandese dopo un rigore fallito dal francese

© Getty Images L'Atletico Madrid è l'ultima delle quattro semifinaliste della Coppa del Re. Al Wanda Metropolitano, i colchoneros battono 1-0 il Siviglia: dopo un rigore fallito al 26' da Griezmann e due gol annullati per fuorigioco, decide la zampata al 79' di Depay su assist di Correa, La formazione di Simeone raggiunge dunque Maiorca, Real Sociedad e Athletic Bilbao e resta in corsa per il titolo. Gli andalusi, invece, salutano la competizione.

Con un po' di sofferenza tipica delle sfide con protagonista l'Atletico Madrid, gli uomini di Simeone piegano 1-0 il Siviglia e volano alle semifinali di Coppa del Re. La formazione di casa sembra poter passare in vantaggio a metà primo tempo con il rigore procurato da Molina, che scambia con Griezmann ma viene atterrato in area da Marcao. Dal dischetto va proprio il francese, che tuttavia scivola al momento di calciare e manda il pallone lontanissimo dallo specchio della porta andalusa. L'altra grande occasione del primo tempo è una conclusione di De Paul che non inquadra il bersaglio grosso. Nella ripresa, Griezmann sfiora l'eurogol con un'incredibile rovesciata, poi si vede annullare il possibile vantaggio.

Simeone decide di cambiare la coppia d'attacco togliendo il francese e Morata per Depay e Correa e la mossa paga, perché al 79' l'argentino scappa via sulla destra e mette al centro per l'olandese che, pochi minuti dopo un'altra rete invalidata per fuorigioco, realizza l'1-0 che decide la sfida. Dopo lo svantaggio, gli ospiti si buttano in avanti e provano a sfruttare le palle inattive con il solito Sergio Ramos, ma il brivido finale arriva proprio all'ultima azione: Barrios perde palla e interviene su Lamela. Manzano, inizialmente, fischia il calcio di rigore, ma viene richiamato al Var da Hernández Hernández e cancella il penalty in favore della formazione di Sanchez Flores. Con tanta sofferenza, l'Atletico gioisce al fischio finale: è in semifinale insieme a Real Sociedad, Athletic Bilbao e Maiorca, candidandosi a squadra favorita per la vittoria della Coppa del Re. Saluta, invece, il Siviglia.