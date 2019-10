Coppa d'Asia: Honda perde 14-0 con la Cambogia

Iran-Cambogia, partita delle qualificazioni alla Coppa d'Asia, ha riservato diversi spunti calcistici, a partire dal risultato: 14-0 per la nazionale di casa, una sonora lezione per i cambogiani, allenati (dall'agosto del 2018 con contratto part-time, visto che ai tempi giocava contemporaneamente con il Melbourne Victory) da Keisuke Honda, ex Milan e che proprio recentemente si era proposto ai rossoneri prima dell'esonero di Giampaolo.