Coppa d’Africa, i club rischiano di perdere i loro nazionali per sette settimane e mezzo

LO SCENARIO

I convocati partiranno il 27 dicembre, chi giocherà le finali starà via ben 52 giorni

La Coppa d’Africa si giocherà, la Federazione del Camerun ha bollato le voci che la vedevano in dubbio causa pandemia come “fake news” e quindi i grandi club si preparano a perdere i loro giocatori per un po’, ma per quanto? Tra le regole imposte dalla Fifa, e i protocolli determinati dal Covid, i club rischiano di perdere i loro nazionali, almeno quelli che giocheranno le finali, per ben sette settimane e mezzo (52 giorni). Getty Images

La Coppa d’Africa inizierà infatti il 9 gennaio, ma i convocati dovranno raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali già il prossimo 27 dicembre, due settimane prima dell’inizio della competizione come impone la Fifa. Inoltre chi arriverà fino alle finali (la Coppa d’Africa prevede anche quella per il terzo e quarto posto) le giocherà il 6 febbraio e quindi non potrà tornare ad allenarsi col gruppo squadra del suo club europeo prima del 17 febbraio vista la quarantena di 10 giorni prevista per chi torna dal Camerun. 52 giorni dopo la partenza per l’Africa e proprio nella settimana in cui si giocano, nei giorni 15, 16 e 17 febbraio, anche le partite di andata degli ottavi di Champions e dei sedicesimi di Europa League.

Si prevede che in totale saranno una novantina i giocatori di club europei impegnati nelle due finali a perdersi circa due mesi di stagione.

Vedi anche Calcio Coppa d'Africa: dieci giorni di quarantena a chi rientrerà in Italia dal Camerun