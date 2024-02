Coppa d'Asia, Qatar in finale con la Giordania: Iran battuto 3-2

© Getty Images

La finale della Coppa d'Asia 2024 sarà Qatar-Giordania. Dopo il successo del 2019, la nazionale guidata da Tintin Marquez ha infatti battuto l'Iran in semifinale con un rocambolesco 3-2, centrando la qualificazione per l'ultimo atto del torneo per la seconda volta consecutiva. All'Al Thumama Stadium di Doha va in scena una gara spettacolare, ricca di occasioni e gol. L'Iran sblocca il match dopo solo quattro minuti grazie a una splendida rovesciata del romanista Azmoun, poi i padroni di casa del torneo reagiscono e grazie alle reti di Abudlsallam (17') e Afif (43') chiudono il primo tempo in vantaggio. Gol che non bastano però per chiudere la pratica. Nella ripresa Jahanbakhsh (51') pareggia infatti i conti dal dischetto con freddezza e all'82', con i supplementari a un passo, ci pensa Almoez Ali a piazzare il colpo che porta il Qatar in finale ed elimina l'Iran di Taremi.