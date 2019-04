Coppa d'Africa, Burundi a rischio: mancano 290mila euro

10/04/2019

La grande impresa della nazionale di calcio aveva fatto impazzire di gioia un paese intero, con il pareggio per 1-1 col Gabon di Aubameyang, il Burundi si era classificato secondo nel suo girone di qualificazione e per la prima volta nella storia era riuscito a strappare il pass per la Coppa d'Africa che si giocherà in Egitto a partire dal 21 giugno, ma ora il sogno delle "rondini" e dei loro tifosi rischia essere infranto.

Per entrare a pieno titolo nella storia, infatti, mancano... 290mila euro. Una cifra che sembra ridicola rispetto a quelle che circolano nei mercati europei, ma senza la quale il Burundi non avrebbe le piene coperture economiche necessarie per organizzare la trasferta e quindi dovrebbe rinunciarvi.

Per questo motivo il presidente della federazione locale (e anche senatore), Reverien Ndikuriyo, ha convocato una conferenza stampa per chiedere pubblicamente aiuto. “Abbiamo già un budget di 177mila euro - ha detto - ma se contiamo biglietti aerei e altre spese.... Insomma, è importante che chiunque abbia i mezzi, compreso lo Stato, ci dia una mano. Ringrazio tutti quelli che hanno gioito per la nostra qualificazione, è anche a loro che chiediamo aiuto. Abbiamo aperto un conto bancario attraverso cui la gente può fornirci il suo contributo, anche via telefono”, è stato l'appello di Ndikuriyo, che poi ha aggiunto che la cifra per affrontare al meglio la competizione si aggira intorno ai 290mila euro.

Una vera e propria raccolta fondi dunque, una forma di crowdfunding, per permettere alla nazionale del Burundi di giocarsi la Coppa d'Africa ed entrare nella storia.