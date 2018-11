Copa Libertadores, allarme rientrato: il Superclasico si gioca

11/11/2018

Il Superclasico tra Boca-River , andata della finale di Copa Libertadores, si gioca regolarmente . Dopo il rinvio di ieri a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute su Buenos Aires, la Conmebol ha reso noto che "l'ispezione effettuata da funzionari ha determinato che il terreno di gioco della Bombonera è in condizioni per permettere di disputare alle 16 ( le 20 italiane ) l'andata della finale della Libertadores".

È arrivata nel primo pomeriggio la decisione che tutti i tifosi argentini aspettavano: nessun ulteriore rinvio, Boca-River si gioca regolarmente.Il via libera della Conmebol dopo un soprallugo che ha appurato che il terreno di gioco della Bombonera è praticabile. In mattinata le condizioni

meteo non facevano presagire nulla di buono, tanto che si ventilava l'ipotes di giocare il match di andata sabato 17 novembre durante la sosta per gli impegni delle nazionali. Una data che non piaceva alla Fifa, che avrebbe chiuso un occhio visto che i giocatori della due squadre non sono stati convocati dalle selezioni sudamericane.