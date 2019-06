Copa America, Perù fermato da Venezuela e Var: è 0-0

15/06/2019

Tanto Perù e un Venezuela tutto cuore e grinta, che alla fine strappa un pareggio che potrebbe anche sparigliare le carte nel Girone A della Copa America, dove già il Brasile guarda tutti dall'alto verso il basso forte della sua vittoria contro la Bolivia. Finisce 0-0, ma se c'è qualcuno autorizzato a lamentarsi per il risultato è senz'altro il Perù, che trova due volte la via del gol, ma in entrambi i casi Var e arbitro annullano. Nel finale ci pensa quindi il portiere avversario Fariñez (quasi disastroso nel primo tempo) a regalare un miracolo dopo l'altro. E il Venezuela, pure in inferiorità numerica nel convulso quarto d'ora conclusivo, è autorizzato a sognare il passaggio del turno.



La partita inizia con il botto: Venezuela in avanti a tutta forza nei primissimi minuti, poi il Perù si porta dall'altra parte e Mago viene subito ammonito. Quindi al 7' il primo, vero grande episodio: punizione di Yotun, uscita a farfalle di Fariñez e pallone che termina a Gonzales che schiaccia la conclusione, il pallone si impenna e finisce in rete. Il gol viene però annullato per fuorigioco dopo una lunga consultazione dell'arbitro con il Var. I ritmi si abbassano, il Venezuela respira e torna a farsi pericoloso al 22': palla sporca che in qualche modo arriva al veterano Rondon, sul suo tocco si oppone d'istinto Gallese. Il portiere degli andini si ripete quindi al 27' sulla punizione di Savarino, mentre dall'altra parte è pericoloso Advincula dalla distanza. Il Perù punta moltissimo sulla sua coppia di attaccanti dalla grande esperienza, Farfan e Guerrero, e proprio quest'ultimo a pochi minuti dall'intervallo spara un buon pallone sopra la traversa, quindi con una bella conclusione a giro costringe Fariñez alla deviazione in corner. Sul calcio d'angolo che segue è quindi Rincon a salvare sulla linea sul tentativo di Tapia (ancora imperfetto nell'occasione Faríñez).



La ripresa si apre con una punizione interessante per la Vinotinto, con il rasoterra di Rondon che accarezza il palo. Il Venezuela insiste, ma Gallese è bravo ad anticipare Murillo cercato da Savarino con un bel pallonetto. A urlare di nuovo al gol è però il Perù, con Farfan che di testa riesce a bucare la porta di Fariñez al 63'. Stavolta però l'arbitro è decisamente più veloce a stroncare la gioia della Blanquirroja, non convalidando la rete per un altro fuorigioco (che il Var conferma). Il Venezuela torna quindi a farsi pericoloso, ma Murillo non sfrutta il gran servizio di tacco di Rondon e di fatto consegna il pallone a Gallese.



La partita sembra dominata dall'equilibrio in questa fase, ma un altro episodio cambia tutto al 75': Mago, ammonito nei primi concitatissimi minuti, si becca il secondo giallo per un evitabile intervento su Polo e lascia il Venezuela in dieci uomini. Il Perù prova ad approfittarne, ma è incredibile ciò che avviene al 77': Flores tira dalla media distanza, Fariñez si oppone con una prodezza, la palla finisce a Guerrero che tira a botta sicura e ancora una volta Fariñez gli dice di no. Sulla seconda respinta, e al terzo tentativo, il Perù colpisce addirittura il palo, ma c'è fuorigioco e l'arbitro ferma tutto. La porta del Venezuela sembra stregata e il Perù se ne accorge anche nei dieci minuti conclusivi, quando Flores si presenta al tiro ma alza troppo la mira e poi Fariñez ancora una volta è provvidenziale su Farfan. Addirittura il Venezuela prova a confezionare il gol della beffarda vittoria, ma Soteldo si limita ad andarci vicino con pallone deviato in corner. Per il Perù visto a Porto Alegre sarebbe stata una punizione fin troppo severa.