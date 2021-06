Copa America: il Brasile travolge il Perù ed è solo in vetta  

CALCIO ESTERO

I verdeoro vincono 4-0 grazie ad Alex Sandro, Neymar, Ribeiro e Richarlison e staccano la Colombia, fermata sullo 0-0 dal Venezuela

Altra serata perfetta per il Brasile in Copa America. Nella seconda giornata della fase a gironi, infatti, i verdeoro travolgono 4-0 il Perù: dopo il gol al 12' di Alex Sandro, i campioni in carica dilagano nella ripresa grazie alle reti di Neymar (68'), Ribeiro (89') e Richarlison (93'). La formazione di Tite è ora prima in classifica in solitaria grazie allo 0-0 nell'altro match del gruppo B tra Colombia e Venezuela.

BRASILE-PERÙ 4-0

Prosegue senza ostacoli la cavalcata del Brasile in Copa America. Dopo il 3-0 al debuttto contro il Venezuela, i verdeoro rifilano un netto 4-0 al Perù, che inizia nel peggiore dei modi la rassegna continentale. La partita si sblocca già al 12': Gabriel Jesus mette al centro per Alex Sandro che, lasciato completamente solo in area, deposita in rete l'1-0 in favore dei campioni in carica. Dopo aver sfiorato il raddoppio già nel primo tempo con il destro dal limite di Fabinho di poco a lato e ad inizio secondo tempo con il destro fuori misura di Danilo, la formazione di Tite raddoppia a metà ripresa: Neymar, che al 62' si procura un calcio di rigore poi tolto dopo la revisione dell'arbitro al Var, riceve spalle alla porta da Fred, si gira e con un diagonale destro non irresistibile batte Gallese, firmando il 2-0 al 68' e chiudendo di fatto la partita. Le altre due reti arrivano nel finale: all'89', Everton Ribeiro firma il 3-0 da pochi passi sfruttando l'assist di Richarlison, che trova invece il definitivo 4-0 con un tap-in da terra dopo la parata di Gallese su Firmino. Il Brasile ottiene così la sua seconda vittoria in altrettante partite di Copa America e sale a quota 6 nel gruppo B: è sola in classifica dopo lo 0-0 tra Colombia e Venezuela. Il Perù, invece, resta senza punti.

COLOMBIA-VENEZUELA 0-0

Uno strepitoso Farinez mura la Colombia, costretta allo 0-0 nel suo secondo match in Copa America. A Goiânia, i Cafeteros non vanno oltre il pareggio grazie alla grande prestazione del portiere del Lens, che para semplicemente tutto. Il primo a rendersi pericoloso è l'atalantino Muriel, poi è Cardona, match winner contro l'Ecuador, a vedersi respingere la conclusione dal limite da Farinez, miracoloso poi al 35' su Duvan Zapata. Nella ripresa, ci prova due volte Uribe, ma l'estremo difensore venezuelano si conferma in serata di grazia respingendo la mezza rovesciata del calciatore del Porto, che ci prova senza trovare la rete anche nel finale. Un arrembaggio inutile per la Colombia, che resta anche in dieci nel recupero per l'espulsione a Luis Diaz e non va oltre lo 0-0: i Cafeteros salgono a quota 4, ma scivolano a -2 dal primo posto nel Brasile. Primo punto, invece, per il Venezuela.