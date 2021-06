Copa America, furia Colombia: Cuadrado sbotta sui social

COPA AMERICA

'Cafeteros' ko col Brasile al 100', l'esterno della Juve sbotta sui social

Gol, emozioni, ma soprattutto polemiche nella notte di Copa America. Il Brasile batte 2-1 in rimonta la Colombia grazie a un gol di Casemiro al 100', ma a far discutere è quanto successo in occasione del gol del pari dei verdeoro, che ha scatenato le furiose polemiche colombiane che hanno portato a 10' di recupero: Neymar colpisce il corpo dell’arbitro Pitana, che sembra in procinto di interrompere il gioco, ma l’azione prosegue e sfocia nel cross a centro area per Firmino, che di testa e fa 1-1. Getty Images

Furibonde le proteste di Ospina, Cuadrado e compagni, ma la rete viene convalidata e nel finale arriva anche il gol-beffa di Casemiro. Dopo la gara gli animi non si sono di certo placati ed è arrivato anche lo sfogo social dell'esterno della Juventus, che ha postato sul proprio profilo Twitter il 'frammento' del regolamento che spiega cosa fare se il pallone impatta sulla figura dell'arbitro e ha scritto: "Non è questione di non saper perdere ma le regole sono regole".

