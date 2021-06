Casemiro regala al 100' il primo posto al Brasile, Lapadula salva il Perù

COPA AMERICA

Il colpo di testa del centrocampista del Real Madrid nel finale vale il 2-1 dei verdeoro sulla Colombia, un gol e un assist per l'attaccante del Benevento nel 2-2 in rimonta contro l'Ecuador

Nella quarta giornata della fase a gironi della Copa America, il Brasile batte 2-1 in rimonta la Colombia e si assicura la vetta del gruppo B. Cafeteros in vantaggio al 10' grazie alla rovesciata di Luis Diaz, ma Firmino pareggia al 78': ci pensa Casemiro, al 100', a regalare il terzo successo in tre partite ai verdeoro. Il Perù, invece, sotto di due gol pareggia 2-2 grazie al primo gol in Nazionale e ad un assist di Gianluca Lapadula. afp

BRASILE-COLOMBIA 2-1

Servono una grande rimonta e due colpi di testa al Brasile per battere 2-1 la Colombia e blindare il primo posto del gruppo B. A Rio de Janeiro, i verdeoro riescono infatti a rispondere all'iniziale vantaggio dei Cafeteros e conquistano la terza vittoria in altrettante partite. Il match è subito in salita: al 10', Cuadrado crossa dalla destra e Luis Diaz, con una splendida rovesciata al volo, fulmina Weverton e sblocca la formazione di Rueda. Nel primo tempo, i campioni in carica faticano a rispondere allo 0-1: ci prova soltanto Richarlison con un destro deviato che finisce in angolo. La formazione di Tite si scatena allora nella ripresa: Neymar va vicino al pari con un destro dal limite al termine di uno dei suoi classici slalom, poi l'attaccante del Psg colpisce il palo a porta vuota dopo aver scambiato con Firmino e aver saltato Ospina. Il pareggio arriva comunque al 78': cross dalla sinistra di Renan Lodi e colpo di testa dell'attaccante del Liverpool, con il portiere del Napoli non esente da colpe. La partita si decide al 100', all'ultima azione: angolo di Neymar, inserimento sul primo palo e incornata vincente di Casemiro, che firma il 2-1 al tramonto del match. Con questo successo, il Brasile sale a 9 punti e si assicura con un turno d'anticipo (sfiderà l'Ecuador nell'ultima giornata) la vetta del girone. Secondo ko di fila, invece, per la Colombia, che resta definitivamente a quota 4 ma vola ai quarti di finale grazie al pareggio tra Ecuador e Perù.

ECUADOR-PERU' 2-2

A Goiânia è la serata di Gianluca Lapadula: l'attaccante del Benevento salva dal baratro il Perù, che con il 2-2 contro l'Ecuador mantiene un vantaggio di due punti sull'ultimo posto ad una giornata dal termine della fase a gironi. La partita inizia malissimo per la formazione di Gareca: al 23', infatti, arriva lo sfortunato autogol di Tapia, che nel tentativo di anticipare Campana sul cross di Estupinan insacca nella propria porta. La situazione peggiora a fine primo tempo con la rete nel terzo minuto di recupero di Preciado, che sfrutta il calcio di punizione battuto da Damian Diaz e in area piccola non sbaglia. La Blanquirroja, però, parte fortissimo nella ripresa. Dopo un destro all'incrocio sventato da un super intervento di Galindez, ecco l'1-2: Lapadula riceve da Cueva, controlla e con il sinistro riapre i giochi, segnando il suo primo gol in Nazionale. Passano appena cinque minuti e l'attaccante del Benevento se ne va sulla destra, salta Arboleda e mette al centro per Carrillo, che tutto solo non può sbagliare: 2-2 e vantaggio in ottica qualificazione che torna nelle mani del Perù. L'ultima occasione ce l'ha l'Ecuador, ma Diaz si fa murare da Gallese, che con il piede destro respinge il diagonale del numero 10. Finisce così 2-2: il Perù sale a quota 4 e conserva i due punti di vantaggio su Ecuador e Venezuela. Con un pareggio proprio contro la Vinotinto, Lapadula e compagni conquisterebbero l'accesso ai quarti di finale.