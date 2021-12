Conte vince ancora, United nel segno di CR7: gol numero 801

INGHILTERRA

Il Tottenham supera 2-0 il Brentford e avvicina il quarto posto, una doppietta di Cristiano Ronaldo stende 3-2 l’Arsenal

Altra vittoria per il Tottenham di Antonio Conte nella quattordicesima giornata della Premier League e gli Spurs vanno a due punti dalla zona Champions con una partita da recuperare. Un autogol di Canos e la rete di Son regalano il 2-0 al tecnico italiano contro il Brentford. Gol e spettacolo nel big match tra Manchester United e Arsenal nel segno del solito Cristiano Ronaldo (che tocca quota 801 gol ufficiali): è una doppietta del portoghese a siglare il successo dei Red Devils 3-2 a Old Trafford.

TOTTENHAM-BRENTFORD 2-0

Dopo il pareggio all’esordio, arriva la seconda vittoria di fila per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham in Premier League e gli Spurs, con una partita in meno dopo il rinvio per neve del match contro il Burnley, avvicinano la zona Champions ad appena due punti dal West Ham quarto. Contro il Brentford in casa l’inizio è in discesa per il Tottenham, con gli ospiti che regalano il vantaggio grazie all’autogol di Canos al 12’. La squadra di Conte gioca bene e prova ad ammazzare l’incontro con Hojbjerg e Kane, ma deve aspettare il 65’ per chiudere i conti con il raddoppio di Son. Il Brentford prova a riaprire i conti ma Lloris è attento su Toney nel finale e allora gli Spurs possono esultare e riprendere a sognare la rincorsa all’Europa che conta.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL 3-2

In attesa che Ralf Rangnick possa sedersi sulla panchina del Manchester United (esordirà ufficialmente questa domenica contro il Crystal Palace) i Red Devils si impongono nel big match della quattordicesima giornata contro un ottimo Arsenal. E’ come sempre Cristiano Ronaldo a trascinare i suoi con una doppietta decisiva che lo porta a quota 801 reti in carriera e che ribalta i Gunners. Sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio al 13’ con Smith Rowe, poi Bruno Fernandes pareggia al 44’ e CR7 firma il 2-1 al 52’. Odeegard però ristabilisce subito la parità dopo appena due minuti e allora serve un rigore agli uomini di Carrick, oggi per l’ultima volta in panchina, con il solito Ronaldo che segna dagli 11 metri. Arteta butta nella mischia anche Lacazette e Saka ma non basta e l’Arsenal resta quindi a 23 punti, mentre lo United risale a 21 in zona Europa.