Conte divide i tifosi del Tottenham: "Finalmente!", "Scusa, perdona il club"

dopo l'addio

Sollievo e rimpianto dopo la separazione tra il tecnico italiano e gli Spurs: "Stia attento: i club per lui stanno per finire"

Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham, la risoluzione tra l'allenatore italiano e gli Spurs è diventata ufficiale nella serata di domenica lasciando i tifosi inglesi spaccati a metà, tra chi rimpiange il lavoro dell'ex ct azzurro e chi ha vissuto l'addio come una liberazione. Una doppia reazione analizzata da praticamente tutti i tabloid britannici, che sottolineano come comunque, almeno per le dieci restanti partite stagionali, il Tottenham in qualche modo vivrà ancora l'influenza di Conte visto che sarà allenato dal suo ormai ex vice, Christian Stellini.

CONTE-TOTTENHAM, I TIFOSI CHE ESULTANO "Conte finalmente licenziato, ora può tornarsene in Italia e smettere di lamentarsi ogni settimana" scrive un tifoso su Twitter, un altro gli fa eco "Conte da tempo voleva essere esonerato, finalmente ha visto esaudito il suo desiderio". Finalmente è la parola chiave pure di un altro tifoso, che la mette in maiuscolo come fosse una liberazione.

Vedi anche Mercato Tottenham-Conte, addio: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto

CONTE-TOTTENHAM, I TIFOSI CHE LO DIFENDONO Ma c'è anche chi rimpiange l'addio dell'italiano. "Grazie comandante, perdona il nostro club per aver fallito con te" si legge sempre su Twitter, c'è pure chi è più sentimentale "È andata così, è veramente la fine. Addio amico mio, sarai sempre nel mio cuore".

CONTE-TOTTENHAM, IL PENSIERO DEI TIFOSI Infine, c'è chi passa oltre e pensa già al futuro. "Molto triste per come è andata a finire, Conte ci ha regalato momenti incredibili ma a questo punto è stato meglio così per entrambe le parti. Detto questo, ora voglio Nagelsmann". Ed effettivamente l'allenatore tedesco, appena esonerato dal Bayern Monaco, è uno dei nomi accostati agli Spurs per la prossima stagione. "Nessun giocatore, nessun allenatore, nessun presidente è più grande del Tottenham. Spero che Levy sappia ciò che sta facendo. Dieci partite con un allenatore affiancato da un tecnico ad interim sono un grosso rischio. In bocca al lupo a Stellini e Mason" spiega invece un altro tifoso.

Infine, una riflessione più profonda: "L'addio Conte-Tottenham non ha molto senso per entrambe le parti ma lui deve stare attento, i club adatti a lui si stanno rapidamente esaurendo. È una razza in via di estinzione e potrebbe aver bisogno di cambiare radicalmente le sue prospettive se vuole avere di nuovo successo".

Vedi anche Calcio estero Nagelsmann non resta disoccupato: è lui il dopo Conte al Tottenham