Conte e il calcio: "Vivo il mio lavoro in modo intenso e mostro la mia passione"

L'INTERVISTA

Antonio Conte riesce sempre a trasmettere qualcosa di speciale alle squadre che allena. Lo dicono i giocatori che hanno avuto modo di lavorare con lui. E il diretto interessato conferma tutto, attribuendo tutti i meriti al suo approccio. "Vivo il mio lavoro in modo intenso! - ha spiegato il tecnico dell'Inter a SkySport UK parlando della sua avventura al Chelsea e del suo modo di esultare in panchina -. A volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi".

E proprio in Blues Antonio Conte ha avuto modo di confrontarsi con John Terry. "Allenare una leggenda del Chelsea come lui è stato un grande onore - ha spiegato il tecnico -. E' stato facile lavorare con lui grazie alla sua professionalità". "Stiamo parlando di un brav'uomo e di un grande giocatore -ha aggiunto -. Mi ha aiutato molto nella mia prima stagione dentro e fuori dal campo". "È stato molto importante nel campo di allenamento, durante le sessioni per mantenere elevati gli standard di concentrazione", ha continuato Conte. "Non sarò mai in grado di ringraziarlo abbastanza - ha aggiunto -. È stato molto importante per me e il nostro team". "Il 4-0 col Manchester United è stata una spinta importante perché abbiamo capito che potevamo combattere per vincere il campionato", ha concluso Conte parlando della Premier League conquistata col Chelsea.