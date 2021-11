Conte-Tottenham: è ufficiale. Gli Spurs: "Buongiorno Antonio" 

NUOVA AVVENTURA

Il tecnico leccese ha firmato il contratto con il club londinese

Ci siamo: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale degli Spurs. La giornata di trattative, con il presidente Daniel Levy e col "chief football officer" Fabio Paratici, ha portato all'accordo tra le parti: contratto fino al giugno 2023 con un'opzione per un altro anno. Lo stipendio sarà intorno ai 18 milioni di euro lordi annui. Il nodo maggiore è stato quello legato al mercato di riparazione ma i dirigenti gli avrebbero garantito, secondo il Sun, la possibilità di spendere quasi 180 milioni per il mercato.

Il fatto di poter tornare a Londra, città particolarmente amata da lui e dalla sua famiglia dopo la fortunata esperienza al Chelsea, è stato uno stimolo fondamentale per vincere le perplessità di prendere in corsa una squadra che non lo convince pienamente dal punto di vista tecnico. Il debutto in panchina sarà in Conference League contro il Vitesse giovedì, mentre in Premier avverrà domenica a Liverpool con l'Everton di Benitez. Sarà complicato vedere accenni del suo calcio con così poco tempo per inculcare i propri concetti ai giocatori. Per sua fortuna, la prossima settimana ci sarà la sosta dagli impegni dei club per le partite di qualificazione delle nazionali a Qatar 2022 e Conte avrà così modo di lavorare con una certa continuità.