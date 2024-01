Clamorosa decisione in Belgio: si ripete la partita per un errore del Var

IL PRECEDENTE

Anderlecht-Genk verrà rigiocata per un errore tecnico da parte degli arbitri in sala video

Anderlecht–Genk, partita valida per il massimo campionato belga. Rigore per gli ospiti. Il portiere dei padroni di casa Schmeichel respinge il penalty calciato da Heyman ma Yira Sor segna sulla ribattuta. Il direttore di gara annulla il gol poiché il centrocampista era entrato in area troppo presto. La stessa cosa, però, era stata fatta anche da due giocatori dell’Anderlecht. Il rigore andava ribattuto, invece l’arbitro ha assegnato una punizione ai padroni di casa e il Var non l’ha corretto.

La partita finisce 2-1 per l'Anderlecht e il Genk fa ricorso. Inaspettatamente arriva la sentenza storica: il match va ripetuto a causa dell'errore del Var. La gara, che era stata disputata lo scorso 23 dicembre, dunque, si rigiocherà. Queste il comunicato della squadra che ha fatto ricorso: "Il Consiglio disciplinare del calcio professionistico ha deciso che la partita Anderlecht - KRC Genk della fine dello scorso anno dovrà essere rigiocata. Il Consiglio disciplinare si è inizialmente dichiarato competente a pronunciarsi su questo caso. Ciò ha annullato la precedente decisione del Dipartimento arbitri professionisti di non rigiocare la partita. Il Consiglio ha poi seguito la tesi del KRC Genk secondo cui la direzione della gara ha applicato erroneamente il regolamento nella fase del rigore in questione. Il KRC Genk spera che si trovi presto una data per rigiocare la partita".