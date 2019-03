Cina, Pato lascia il Tianjin Tianhai dopo aver comprato il proprio cartellino

16/03/2019

L'avventura in Cina di Alexandre Pato è ufficialmente ai titoli di coda. Stando a quanto riportano i media cinesi, l'attaccante brasiliano, arrivato al Tianjin Tianhai dal Villarreal nel 2017, avrebbe infatti deciso di dire addio al club comprandosi il proprio cartellino e diventando così libero di trovarsi un'altra squadra. L'ex Milan non si sarebbe allenato, ma sarebbe andato al centro di allenamento, vestito con abiti casual, soltanto per salutare i suoi (ormai ex) compagni di squadra.

La decisione del Papero, che in Cina ha segnato 30 gol in due stagioni, era inevitabile, soprattutto dopo lo scandalo che ha coinvolto il presidente del club, Shu Yuhui, che è stato arrestato dalle autorità cinesi insieme ad altri manager per aver fatto falsa propaganda con una sua azienda. I giocatori da mesi hanno difficoltà a ricevere lo stipendio, lo scorso inverno proprio per questo motivo Pato era rimasto in Brasile per allenarsi e ora che ha lasciato il club probabilmente tornerà presto nel suo Paese.