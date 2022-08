 Chelsea, Koulibaly telefona a John Terry: "Posso prendere il numero 26?"

CHELSEA

La risposta dell'ex leggenda dei Blues: "Non c'è nessun problema, è un grande piacere"

© Da video Kalidou Koulibaly è particolarmente affezionato alla maglia numero 26 che ha indossato nelle sue stagioni al Napoli. Al Chelsea, però, quel numero è stato indossato da una leggenda come John Terry e dal giorno del suo ritiro nessun altro l'ha mai più vestita. I tifosi londinesi hanno un po' storto il naso quando il club l'ha assegnata al difensore senegalese che da parte sua ha condiviso il video della telefonata a Terry in cui gli chiedeva il suo permesso. "Sono davvero contento che tu sia arrivato qui e da parte mia non c'è alcun problema - la risposta dell'ex capitano - Quindi è davvero un piacere".

"Scusami per come mi esprimo inglese, proverò a fare il massimo - ha detto l'ex Napoli quasi imbarazzato. John, voglio chiederti una cosa. Come sai al Napoli avevo il numero 26. Da quando hai lasciato il Chelsea nessuno ha mai preso quella maglia, non so se per scelta o perché è stata ritirata. Vorrei chiederti se potevo prenderla". "Sì, il numero 26 è molto speciale per me e apprezzo davvero il tuo gesto - la risposta di Terry -. Non c’è nessun problema, è un piacere che tu lo prenda. Ti auguro che il 26 possa darti quello che ha dato a me". "Grazie mille, davvero. È una maglia pesante ma farò del mio meglio" le parole con cui KK chiude la telefonata.

IL VIDEO DELLA TELEFONATA