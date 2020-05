Chelsea, Kanté ha paura del contagio: la sua stagione potrebbe essere finita

La Premier League come la Serie A, la data obiettivo per la ripresa del campionato è prevista per il weekend del 12-14 giugno come stabilito dalla lega calcio. L'ad del campionato inglese, Richard Masters, non si sbilancia sulla data ma concorda sul periodo: "Sono fiducioso, possiamo farcela". Ma che Premier sarà? Nella settimana che ha segnato la ripresa degli allenamenti a piccoli gruppi c'è ancora chi ha timori, come N'Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea ha paura del contagio, ha chiesto di poter restare a casa per gli esercizi ma dall'Inghilterra arriva una voce ancora più precisa: il francese considererebbe chiusa qui la stagione 2019/20 e vorrebbe riprendere solo nella prossima quando la situazione legata alla pandemia potrebbe essere più definita e meno rischiosa.

I timori degli atleti dopotutto sono diffusi, dall'Italia alla Spagna come nel Regno Unito, e un tecnico schietto come Klopp non fa finta di nasconderlo: "Prima di cominciare gli allenamenti ho detto ai miei: siete qui per libera scelta, non siete obbligati a farlo. Non ci saranno punizioni se qualcuno non se la sentirà, è una decisione personale che rispetteremo al 100%".