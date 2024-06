Velez, il presidente Berlanga: "Non abbiamo notizie di Centurion da 10 giorni"

ARGENTINA

© Getty Images In Argentina c'è grande apprensione per Ricardo Centurion, due stagioni al Genoa nel 2013-2014 e nel 2017-2018 senza lasciare traccia. Il Velez Sarsfield ne ha denunciato la scomparsa, come spiegato dal presidente Fabian Berlanga a Radio La Red. "Non sappiamo nulla di Centurion. È scomparso dall'oggi al domani, siamo preoccupati - le sue parole -. Stiamo cercando di localizzarlo tramite Google Maps. Ha spento il telefono e non riusciamo a contattarlo. È scomparso più di 10 giorni fa".

Acquistato nel 2020 dal Velez, il 31enne fantasista non è mai riuscito a farsi valere e ha dovuto fare i conti anche con problemi fuori dal campo: accusato di corruzione da un agente di polizia e di violenza contro la sua ragazza, è stato ceduto in prestito al San Lorenzo e al Barracas Central. Finito fuori rosa per indisciplina, Centurion è tornato al Velez a fine 2023 e, dopo un periodo ad allenarsi in solitaria, si era unito ai compagni da febbraio.



