Argentina, dramma Centurion: morta a 25 anni la fidanzata dell'ex Genoa

Tragedia in Argentina, dove in seguito ad un incidente stradale è scomparsa, a soli 25 anni, Melody Pasini. La donna era la compagna di Ricardo Centurion, esterno offensivo del Velez con un passato anche in Italia con la maglia del Genoa. la ragazza era alla guida della sua auto quando è stata colpita da un arresto cardiaco e ha perso il controllo del mezzo. L'attuale club dell’italo-argentino ha pubblicato una nota per esprimere la propria vicinanza al giocatore: “Il club si stringe attorno a Ricardo Centurión in questo momento difficile, dopo aver appreso della triste notizia della morte della sua ragazza, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla tua famiglia e ai tuoi amici. Forza Centu!”.