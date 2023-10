Scommesse, l'Aston Villa: "Zaniolo sta collaborando, può giocare"

© Getty Images

Comunicato dell'Aston Villa su Nicolò Zaniolo, indagato per il caso scommesse insieme a Fagioli e Tonali. Il club inglese ha reso noto che il calciatore sta collaborando con la FIGC e che sarà regolarmente a disposizione per la sfida di domenica contro il West Ham. "L'Aston Villa può confermare che Nicolò Zaniolo sta assistendo la Federcalcio italiana (FIGC) e le autorità competenti nelle indagini su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato gli alti dirigenti del club - si legge -. Zaniolo si sta allenando normalmente con la rosa della prima squadra ed è disponibile per essere convocato in vista della partita di questo fine settimana con il West Ham United. Nessun ulteriore commento sarà fatto dal Club fino a quando questo processo sarà in corso".