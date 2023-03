Caso Negreira: la Uefa apre un'indagine sul Barcellona, Coppe a rischio

LA NOTA

Nel mirino i pagamenti effettuati dal club blaugrana alla società dell’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli

© Getty Images La Uefa ha ufficialmente aperto un'inchiesta sul Barcellona per il caso Negreira, legato a pagamenti milionari alla società dell'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli per consulenze tecniche e informazioni sugli arbitri dal 2001 al 2018. "In conformità con l’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli Ispettori Etici e Disciplinari UEFA sono stati nominati oggi per condurre un’indagine riguardante una potenziale violazione del quadro legale UEFA da parte dell’FC Barcelona in relazione al cosiddetto Caso Negreira - si legge nella nota della Uefa - Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito". Il Barcellona rischia l'esclusione dalle Coppe.

Il Barcellona è dunque ufficialmente sotto la lente d'ingrandimento della Uefa, che - secondo quanto riportano i media spagnoli - potrebbe sanzionare il club di Laporta qualora ritenga che ci siano state irregolarità che violano il suo codice disciplinare. Una di queste sanzioni potrebbe essere l'impedimento a giocare le proprie competizioni (Champions League, Europa League o Conference League) per un determinato tempo.



"Il Barcellona non ha mai comprato arbitri, né ha intenzione di comprare arbitri. Assolutamente mai. La forza dei fatti contraddice chi prova a cambiare la storia: stiamo andando bene di nuovo, niente è casuale", si era subito difeso il presidente Laporta. Per tre anni, tra il 2016 e il 2018, il club catalano avrebbe pagato quasi 1,4 milioni di euro a una società privata riferibile a José María Enríquez Negreira, che all'epoca dei fatti era il vice presidente del Comitato tecnico degli arbitri. Secondo quanto riportato dall'emittente Ser Catalunya, l'inchiesta è partita in seguito di una verifica fiscale alla stessa società, la Dasnil 95 SL, di cui esiste un solo socio, ovvero Negreira, riguardante la tassazione di quei 1,4 milioni di euro, e la Procura catalana ha aperto un'indagine. La notizia è stata confermata dal diretto interessato, che però ha smentito trattamenti di favore per il club blaugrana, sostenendo invece che questi pagamenti, per i quali non ha fornito fatture, erano dovuti a un lavoro di consulenza.