Caso Mourinho, Xavi contro lo Special One: "Noi allenatori dovremmo dare l'esempio"

Il tecnico del Barcellona duro sull'attacco del portoghese a Taylor dopo la finale di Europa League. Guardiola: "Brutta scena"

Dopo Pep Guardiola, anche Xavi critica duramente in conferenza stampa l'atteggiamento di José Mourinho nei confronti dell'arbitro inglese Taylor in occasione della finale di Europa League: "Ognuno si comporta come gli viene - ha dichiarato il tecnico del Barcellona - Se ti senti danneggiato in una finale… Però giocatori e allenatori dovrebbero essere da esempio".

"Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio - ha aggiunto Xavi riferendosi all’atteggiamento dello Special One, che ha aspettato nel parcheggio dello stadio e poi insultato la squadra arbitrale - La condotta è importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere”.

Parole dure come dure erano state quelle di Pep Guardiola nella conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro il Manchester United: "Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto - le parole del manager del City - è stata una brutta scena, mi spiace davvero molto per Anthony Taylor. Mi auguro che non accada più, non c'è altro che possa dire".

