Fifa: "Siamo pronti al dialogo sul caso Diarra con l'intera comunità calcistica"

Emilio Garcia Silvero, responsabile legale e della conformità per la Fifa, ha precisato: "Siamo pronti ad accogliere con favore le proposte costruttive in relazione al nostro quadro normativo e all'articolo 17 del Rstp. Riteniamo che la sentenza Diarra rappresenti un'ottima opportunità per discutere e identificare collettivamente tutti i miglioramenti possibili. Non vediamo l'ora di impegnarci con tutta la comunità calcistica per raccogliere le opinioni in un'ottica di spirito collaborativo".