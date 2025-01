Carabao Cup: sussulto del Tottenham, Liverpool ko 1-0 nella semifinale di andata

Il Tottenham batte un colpo superando 1-0 il Liverpool nella semifinale di andata di Coppa di Lega. Gli Spurs partono bene e hanno subito un’occasione con Dragusin, che però sembra quasi risvegliare gli ospiti. I Reds iniziano a macinare gioco e gestiscono il possesso del pallone, cominciando a rendersi pericolosi verso la fine del primo tempo: Gakpo nel recupero ci prova tre volte, con tentativi tiepidi e poco precisi. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli uomini di Arne Slot sembrano essere ancora in controllo, andando vicini al vantaggio con la conclusione di Mac Allister. Al 75’ torna a farsi vedere in avanti la squadra di Postecoglou, ma la rete di Solanke viene annullata dopo controllo al Var. Quando tutto lascia pensare ad un pareggio a reti bianche, ecco che arriva l’inaspettato gol partita: all’86’ è proprio Solanke ad apparecchiare per il destro vincente del giovanissimo centrocampista svedese Lucas Bergvall, che buca Alisson e fa 1-0 a quattro minuti più recupero dal termine. Il finale è un assalto totale dei Reds, che però non riescono a pareggiare i conti. Il Tottenham vince 1-0 e si crea un piccolo vantaggio in vista del ritorno, in programma per il 6 febbraio 2025 ad Anfield. La vincente di questa sfida affronterà la migliore dell’altra semifinale tra Newcastle e Arsenal, con i Magpies avanti 2-0 in virtù del colpaccio all’Emirates.