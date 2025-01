Carabao Cup: il Newcastle batte 2-0 l’Arsenal e si prende la semifinale d’andata

Attualmente al secondo e al quinto posto in Premier League, Arsenal e Newcastle scendono in campo all’Emirates per sfidarsi nella semifinale d’andata della Carabao Cup 2024/25: vincere significherebbe compiere un primo passo importante in direzione Wembley, dove il 16 marzo si giocherà la finale che assegnerà la Coppa di Lega inglese. I Gunners provano a far pesare il fattore campo e a prendere il sopravvento fin dal calcio d’inizio: la prima grande chance arriva al 10’ e capita sui piedi di Havertz, fermato a centimetri dal gol da Hall e Dubravka. Pochi istanti dopo a sfiorare il vantaggio è invece Timber, mentre a negare la gioia della rete a Martinelli al 29’ è il palo: il brasiliano scatta in profondità sulla destra e fa tremare il legno alla sinistra di Dubravka con un tiro insidioso. Dopo aver subito tanto, al Newcastle basta invece una fiammata per sbloccare il risultato al 37’: a portare avanti i Magpies è il solito Isak, sugli sviluppi di un calcio di punizione in cui tutto l’Arsenal si lascia completamente sorprendere. Lo svedese segna così il suo quindicesimo gol stagionale, il cinquantesimo con la maglia delle Gazze. Sempre l’ex Real Sociedad è protagonista anche al 51’, quando provoca la parata di Raya sulla cui respinta Gordon segna il 2-0 per gli ospiti: l’inglese si dirige poi alla bandierina per festeggiare, emulando la celebre esultanza di Thierry Henry in un Francia-Arabia Saudita del Mondiale 1998. L’Arsenal prova quindi ad accorciare le distanze al 58’ con Havertz e al 67’ con Martinelli, ma in entrambe le occasioni manca la giusta precisione. L’ultima grande chance è per Jorghino: l’ex Napoli sfodera un buon tiro dalla distanza all’87’, di poco alto sopra la traversa. Il Newcastle vince 2-0 e vede la finale più vicina: le due squadre torneranno in campo il prossimo 5 febbraio al St. James’ Park, per la semifinale di ritorno.