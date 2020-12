Carabao Cup: il Tottenham batte 3-1 lo Stoke City e vola in semifinale

INGHILTERRA

Il Tottenham espugna 3-1 il campo dello Stoke City e si prende la semifinale di Carabao Cup. Gli ospiti partono bene e passano in vantaggio al 22’: cross dalla trequarti di Winks per l’ottimo inserimento di Bale, che tocca la palla di testa quel tanto che basta per poter siglare la rete dello 0-1. Nel finale di primo tempo gli Spurs sciupano il raddoppio in un paio di occasioni e sempre con Dele Alli: il fantasista prima si fa ipnotizzare a tu per tu con il portiere Lonergan, il quale poi si ripete al 43’ su un destro molto angolato dell’attaccante di origini nigeriane. Il monologo della formazione di Mourinho viene però bruscamente interrotto al 53’: contropiede dei Potters, Brown mette al centro per Thompson che buca Lloris con un piatto sinistro ravvicinato. Il Tottenham non si scoraggia e trova il gol partita al 70’ grazie a una staffilata mancina di Davies da fuori area che entra in rete dopo avere colpito il palo interno. Kane chiude i conti all’81’: Thompson perde palla sul pressing di Sissoko, il quale serve il centravanti, il cui il destro potente sotto la traversa vale il definitivo 3-1.