Carabao Cup: il Tottenham affonda ad Anfield, Liverpool in finale con il Newcastle

Per il Tottenham è mentalmente durissima, contro un Anfield infuocato: si fa male Richarlison, entra Tel e la squadra si spegne del tutto. Kinsky salva i suoi in avvio, poi commette l'errore che chiude i giochi: affossato Darwin Nunez, Salah non sbaglia ed è 2-0 dal dischetto (51'). Postecoglou cambia il centrocampo ma i suoi, reduci dal ritorno al successo in Premier League, non rispondono. C'è solo il Liverpool, che dilaga nel finale: dopo il palo di Gravenberch, Szoboszlai sigla il tris sotto la Kop (75'). C'è spazio anche per van Dijk, che incorna il poker all'80', mentre Jota spreca un'altra chance.